Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан прокомментировал второе покушение на Трампа

Орбан: жизнь Трампа будет в опасности вплоть до его победы на выборах

close
Orbán Viktor/x (ранее Twitter)

Жизнь кандидата на пост президента США Дональда Трампа находится в опасности до тех пор, пока он не победит на президентских выборах в Соединенных Штатах в ноябре. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

«Очевидно, что жизнь президента Трампа в опасности, до тех пор, пока он не победит», — подчеркнул он.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в конгрессе США рассказали о связи покушавшегося на Трампа с батальоном «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами