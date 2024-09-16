Орбан прокомментировал второе покушение на Трампа

Жизнь кандидата на пост президента США Дональда Трампа находится в опасности до тех пор, пока он не победит на президентских выборах в Соединенных Штатах в ноябре. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

«Очевидно, что жизнь президента Трампа в опасности, до тех пор, пока он не победит», — подчеркнул он.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в конгрессе США рассказали о связи покушавшегося на Трампа с батальоном «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).