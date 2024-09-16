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В конгрессе США рассказали о связи покушавшегося на Трампа с батальоном «Азов»

Конгрессвумен Грин: покушавшийся на Трампа снимался в видео в поддержку «Азова»

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Marco Bello/Reuters

Гражданин Соединенных Штатов Райан Уэсли Раут, которого подозревают в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, оказался связан с украинским националистическим батальоном «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом на своей странице в соцсети X рассказала член конгресса США Марджори Тейлор Грин.

«Администрация должна рассказать, что им известно о покушении на Трампа Райане Рауте. Наше правительство знает каждого американца, который едет на Украину», — написала конгрессвумен, приложив к своему посту скриншот из ролика, посвященного тому, как «Азов» удерживал позиции в Мариуполе в 2022 году.

По словам Грин, конгресс также должен узнать больше о Томасе Мэтью Круксе, который стрелял в Трампа в июле текущего года.

15 сентября во Флориде в гольф-клубе Дональда Трампа Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич произошла стрельба в тот момент, когда там находился кандидат в президенты США. Некий мужчина направил дуло винтовки в сторону гольф-клуба, когда Трамп был на поле. Секретная служба открыла огонь, после чего мужчина скрылся. Позднее его задержали.

Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пошутил, что из-за стрельбы не закончил партию в гольф.

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Покушения на Трампа
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