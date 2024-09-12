Глава МИД Польши рассказал, как ЕС снижает мобилизационный потенциал Украины

Евросоюз путем продолжения социальных выплат украинским беженцам на территории ЕС снижает мобилизационный потенциал Украины. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с французской газетой Le Monde.

«Мы снижаем ее мобилизационный потенциал, выплачивая пособия украинским беженцам», — подчеркнул он, напомнив, что в Польше уже прекратили выплату соцпособий украинским беженцам.

По словам Сикорского, в Западной Европе и Польше беженцы с Украины получают пособия, которые «создают финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой» и встать на «защиту» страны.

До этого Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что у Варшавы «нулевое» желание защищать Украину, однако, по его словам, «все может измениться» при обрушении фронта.

Ранее польская газета сообщила о провале идеи создания в Польше украинского легиона.