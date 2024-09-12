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Глава МИД Польши рассказал, как ЕС снижает мобилизационный потенциал Украины

МИД Польши: ЕС социальными пособиями снижает мобилизационный потенциал Украины

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Czarek Sokolowski/AP

Евросоюз путем продолжения социальных выплат украинским беженцам на территории ЕС снижает мобилизационный потенциал Украины. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с французской газетой Le Monde.

«Мы снижаем ее мобилизационный потенциал, выплачивая пособия украинским беженцам», — подчеркнул он, напомнив, что в Польше уже прекратили выплату соцпособий украинским беженцам.

По словам Сикорского, в Западной Европе и Польше беженцы с Украины получают пособия, которые «создают финансовые препятствия для молодых мужчин и женщин, которые могут вернуться домой» и встать на «защиту» страны.

До этого Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил, что у Варшавы «нулевое» желание защищать Украину, однако, по его словам, «все может измениться» при обрушении фронта.

Ранее польская газета сообщила о провале идеи создания в Польше украинского легиона.

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