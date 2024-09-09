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Польская газета пишет о провале идеи создания в Польше украинского легиона

Gazeta Prawna: в Польше сорвали сроки набора персонала в украинский легион

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Shutterstock

План по созданию в Польше украинского легиона из числа проживающих в республике украинцев не был реализован в установленные сторонами сроки. На это обратило внимание польское издание Gazeta Prawna.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое соглашение по безопасности между Польшей и Украиной обязует Варшаву предоставить площадку для создания добровольческого батальона, который будет состоять из граждан Украины, уехавших в европейские страны. После подготовки бригада присоединится к Вооруженным силам Украины.

«Спустя два месяца Киев до сих пор не приступил к официальному набору персонала», — объявили журналисты.

Авторы материала также напомнили о заявлениях польских и украинских чиновников о том, что для набора зарегистрировались несколько тысяч украинцев, а к реализации программы должны приступить в августе.

В публикации отмечается, что информация о наборе и регистрации на сайтах украинского посольства и его консульств не опубликована. При этом отмечается, что было подписано техническое соглашение, описывающее роли стран. Из него следует, что за набор персонала будет отвечать консульство в Люблине, за обучение – польская сторона.

10 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что в республике в интересах ВСУ началась подготовка добровольцев из проживающих в стране украинцев.

В подполье рассказали, как Польша заманивает наемников в украинский нацбат.

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