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В Кремле ответили на планы США снять ограничения на удары ВСУ по России

Песков предположил, что США уже приняли решение по снятию ограничений для ВСУ

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Михаил Климентьев/РИА Новости

США, скорее всего, уже приняли решение по обращению Киева на снятие ограничений для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это можно предположить с большой долей вероятности. В СМИ ведется кампания по формализации уже принятого решения. Продолжаются попытки дистанцироваться от вовлеченности в этот конфликт со стороны США и европейских государств», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что участие стран Запада уже несет прямой характер, из-за чего СМИ не смогут скрыть их участие. Также пресс-секретарь президента отметил, что каждое подобное решение повышает степень вовлеченности США и Европы в конфликт.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен провести переговоры, на которых обсудит с Киевом нанесение ударов по России западным дальнобойным оружием. При этом он отметил, что Белый дом будет учитывать несколько факторов при принятии подобных решений.

Ранее в Госдуме рассказали, чем ответит РФ на поставку Украине дальнобойных ракет.

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