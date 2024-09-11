В Кремле ответили на планы США снять ограничения на удары ВСУ по России

США, скорее всего, уже приняли решение по обращению Киева на снятие ограничений для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это можно предположить с большой долей вероятности. В СМИ ведется кампания по формализации уже принятого решения. Продолжаются попытки дистанцироваться от вовлеченности в этот конфликт со стороны США и европейских государств», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что участие стран Запада уже несет прямой характер, из-за чего СМИ не смогут скрыть их участие. Также пресс-секретарь президента отметил, что каждое подобное решение повышает степень вовлеченности США и Европы в конфликт.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен провести переговоры, на которых обсудит с Киевом нанесение ударов по России западным дальнобойным оружием. При этом он отметил, что Белый дом будет учитывать несколько факторов при принятии подобных решений.

Ранее в Госдуме рассказали, чем ответит РФ на поставку Украине дальнобойных ракет.