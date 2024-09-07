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Экс-разведчик США предположил, что сделает Зеленский после поражения ВСУ

Экс-разведчик Шаффер: после поражения ВСУ Зеленский может сбежать во Флориду

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Heiko Becker/Reuters

Бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom предположил, что после поражения украинских войск на фронте президент Украины Владимир Зеленский может попытаться сбежать в Соединенные Штаты.

«Я думаю, что Зеленский будет искать возможность переехать в один из своих домов во Флориде, вероятно, к декабрю, когда все будет плохо в любом случае», — сказал он.

Эксперт предполагает, что украинской армии вряд ли удастся удержать территории в Донбассе, и терять контроль над территории они начнут уже осенью. Он допустил, что ситуация для Украины начнет ухудшаться, если стороны не перейдут к дипломатии. Без этого, уверен Шаффер, российские войска «возьмут не только Донбасс, но, возможно, войдут и в Одессу».

В марте эксперт Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин предположил, что после победы России в спецоперации украинских политиков во главе с президентом Владимиром Зеленским «перебросят на Запад».

Ранее бывший советник Пентагона оценил шансы на переговоры после вторжения ВСУ в Курскую область.

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