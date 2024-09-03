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Эксперт заявил, что Монголия укрепляет статус, игнорируя решение МУС по «аресту» Путина

Аналитик Грациани: принимая Путина, Монголия укрепляет свой международный статус

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Монголия укрепляет свой международный авторитет и нейтральную позицию, принимая президента РФ Владимира Путина и игнорируя призывы западных стран «арестовать» российского лидера в соответствии с решением Международного уголовного суда (МУС), чью юрисдикцию признают монгольские власти. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани.

«Страна руководствуется собственными интересами и, приняв нейтральную позицию, может занять более уверенное место и в качестве третьей стороны, например, стать участницей потенциального круглого стола по мирному урегулированию на Украине», — подчеркнул он.

По словам Грациани, призывы об «аресте» Путина имеют провокационный характер, а отсутствие какой-либо реакции на них со стороны Монголии говорит о противоречиях на Западе на примере разговоров о степени влияния международного уголовного суда. Вместе с тем, игнорирование Монголией таких призывов отражает приверженность государства дипломатии, добавил аналитик.

Путин впервые посетил страну, которая признает юрисдикцию МУС и должна арестовать его. Это Монголия, чьи власти сами пригласили российского президента на традиционный юбилей битвы на Халхин-Голе. ЕС и Украина призывают Улан-Батор задержать Путина, однако в Монголии эти требования проигнорировали. После приземления президента РФ встретили почетным караулом, он свободно уехал из аэропорта с торжественным кортежем. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров оценил реакцию западных политиков на визит Путина в Монголию.

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