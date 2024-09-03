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Лавров оценил реакцию западных политиков на визит Путина в Монголию

Лавров: реакция западных стран на поездку Путина в Монголию вызывает жалость

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признался, что «ему жаль» западных политиков, которые беспокоятся из-за визита президента страны Владимира Путина в Монголию. Дипломат сделал соответствующее заявление в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным, запись которой появилась в Telegram-канале последнего.

Корреспондент обратил внимание, что сейчас в Европейском союзе (ЕС) и США активно выражают озабоченность поездкой российского лидера в Монголию. В связи с этим он попросил главу внешнеполитического ведомства прокомментировать ситуацию.

«Мне просто жаль их, если они беспокоятся по такому хорошему поводу», — сказал Лавров.

По его словам, СССР и Монголия сражались друг за друга в годы Второй мировой войны. На этом фоне министр пришел к выводу, что у людей, у которых близость Москвы и Улан-Батора вызывает вопросы, начали «проскакивать нацистские нотки».

Российский президент 2 сентября прибыл в Монголию с официальным визитом. На следующий день Владимир Путин провел встречу с президентом республики Ухнаагийном Хурэлсухом.

По итогам переговоров главы двух государств подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов. Позже в этот же день они возложили цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову, который установлен в Улан-Баторе.

Ранее Путин произнес тост за развитие российско-монгольских отношений.

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