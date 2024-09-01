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На акции в Буркина-Фасо сожгли флаг Украины

Burkina24: в Буркина-Фасо прошла демонстрация против поддержки Киевом террора

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Global Look Press

Массовая демонстрация протеста против поддержки украинскими властями террористических группировок в Западной Африке прошла в столице Буркина-Фасо. Об этом сообщает агентство Burkina24.

Участники акции скандировали лозунги с осуждением вмешательства Украины во внутренние дела Альянса государств Сахеля и жгли сине-желтые флаги.

«Украина - террористическое государство» — было написано на одном из транспарантов.

Участники марша протеста призвали руководство Буркина-Фасо вернуть для террористов и их пособников высшую меру наказания.

Накануне стало известно, что ЧВК «Медведь» переводит своих бойцов из Буркина-Фасо в Курскую область из-за нападения ВСУ на регион. По данным Le Monde, речь идет о примерно 100 бойцах. После выполнения задач в России они планируют вернуться в Африку. ЧВК была основана в 2023 году и известна своими операциями в поддержку лидеров военных хунт в африканских странах.

Ранее Украину призвали принести извинения Мали.

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