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Стало известно, в каком случае Британия разрешит ВСУ бить Storm Shadow вглубь РФ

«РБК-Украина»: Лондон позволит бить Storm Shadow по РФ при согласии трех стран

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Ukrinform TV/YouTube

Великобритания может разрешить ВСУ использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России, если на это согласятся еще три государства. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника издания, Лондон мог бы пересмотреть позицию и дать соответствующее разрешение, однако для этого необходимо согласие еще трех стран. Речь идет о Франции, Германии и Соединенных Штатах, уточнил он.

Источник отметил, что ракеты Storm Shadow являются разработкой франко-британского производства, и в них также находятся американские и немецкие компоненты.

Как пишет «РБК-Украина», на данный момент Берлин, Париж и Вашингтон выступают против ударов дальнобойными ракетами по российской территории из-за возможной эскалации.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Он отметил, что Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям. Речь идет о российских военных аэродромах, уточнил глава МИД Украины.

В Совфеде ответили на призыв Борреля бить по РФ словами «может прилететь обратно».

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