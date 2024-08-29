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В Совфеде ответили на призыв Борреля бить по РФ словами «может прилететь обратно»

Сенатор Джабаров: Франция и Британия не поддержат призыв Борреля бить по России

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Нина Зотина/РИА Новости

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ведущие страны Европы, в том числе Франция и Британия, не поддержат идею разрешить Украине бить вглубь России, к чему призывал Жозеп Боррель. Своим мнением сенатор поделился в беседе с NEWS.ru.

«Я думаю, многие страны Европы не поддержат призыв Борреля, даже ведущие страны Евросоюза. Мне кажется, Франция будет не очень рада такому решению. Даже Великобритания, потому что понимает, что может прилететь обратно», — считает Джабаров.

Он напомнил, что заявления о необходимости разрешить ВСУ бить вглубь России делают страны, которые ничего из себя не представляют в плане масштабного влияния на мировой арене.

«Страны, которые ничего из себя не представляют в плане масштабного влияния в мире, экономик, могут нести что угодно. Это те же прибалтийские страны или условный Люксембург», — сказал сенатор.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Он отметил, что Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям. Речь идет о российских военных аэродромах, уточнил глава МИД Украины.

Ранее в Госдуме предрекли снятие Западом ограничений по ударам ВСУ вглубь России.

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