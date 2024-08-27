Политолог предрек «войну троянского типа» между США и Китаем

Между США и Китаем может разгореться «война троянского типа», в результате которой, по задумке Вашингтона, не должны выжить ни КНР, ни Япония. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог, геостратег Андрей Школьников.

По его словам, как сейчас Европу пытаются разбить о Россию, США могут разбить о Китай всю Восточную и Юго-Восточную Азию.

«В 2025-2026 годах формат противостояния будет определен, поскольку и той и другой стороне нужна война, нужна внутренняя перезагрузка, а внешний фактор наиболее удобен для этого», — сказал Школьников.

Что касается России, отметил эксперт, она будет помогать Пекину в том же ограниченном формате, в котором КНР поддерживает РФ в конфликте на Украине. При этом, по его мнению, Москва уже изолирует будущее поле боя.

До этого китайская газета Global Times дала прогноз, согласно которому, участие США сразу в нескольких военных конфликтах приведет к их поражению.

Журналисты напоминают, что страны, которые вели войны на нескольких фронтах, зачастую терпели крах. Поддержка, которую Вашингтон оказывает Киеву, уже истощает американские ресурсы. Более того, после начала конфликта между Палестиной и Израилем значительная часть боеприпасов, предназначенных для Украины, была направлена Израилю.

В таких условиях, отмечает газета, США могут не справиться с разжигаемым ими же конфликтом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее доцент МГУ привел аргументы в пользу предсказанного в 2026 году апокалипсиса.