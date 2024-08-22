Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинского нациста Гунько объявили в международный розыск

ГП РФ: украинского нациста Ярослава Гунько объявили в международный розыск

close
100%
WSWS

Заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка) объявлен в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В публикации сообщается, что еще в декабре 2023 года властям Канады был направлен запрос об экстрадиции Гунько, но зарубежные компетентные органы отказались выдавать его.

«Несмотря на нежелание некоторых стран бороться с нацизмом Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола», — сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что в случае установления местонахождения Гунько на территории других иностранных государств будет направлен запрос о выдаче.

22 июня председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что Гунько и его соучастники причастны к уничтожению не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.

Россия в феврале передавала Канаде запрос на выдачу Гунько, но получила отказ. Канадская сторона сослалась на отсутствие договора об экстрадиции между двумя государствами.

В марте стало известно, что областной совет Тернопольской области Украины наградил украинского националиста, бывшего солдата дивизии СС «Галичина» Ярослава (Хунку) Гунько почетным знаком «За заслуги перед Тернопольщиной».

Ранее посол РФ раскритиковал премьера Канады Трюдо за выкрикивание «бандеровского лозунга».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами