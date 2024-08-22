Украинского нациста Гунько объявили в международный розыск

Заочно обвиняемый в России украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка) объявлен в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В публикации сообщается, что еще в декабре 2023 года властям Канады был направлен запрос об экстрадиции Гунько, но зарубежные компетентные органы отказались выдавать его.

«Несмотря на нежелание некоторых стран бороться с нацизмом Генпрокуратуре удалось добиться положительного решения о включении Хунки в базу данных Интерпола», — сказано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что в случае установления местонахождения Гунько на территории других иностранных государств будет направлен запрос о выдаче.

22 июня председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что Гунько и его соучастники причастны к уничтожению не менее 500 граждан СССР, в том числе евреев и поляков.

Россия в феврале передавала Канаде запрос на выдачу Гунько, но получила отказ. Канадская сторона сослалась на отсутствие договора об экстрадиции между двумя государствами.

В марте стало известно, что областной совет Тернопольской области Украины наградил украинского националиста, бывшего солдата дивизии СС «Галичина» Ярослава (Хунку) Гунько почетным знаком «За заслуги перед Тернопольщиной».

Ранее посол РФ раскритиковал премьера Канады Трюдо за выкрикивание «бандеровского лозунга».