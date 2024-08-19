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ООН останется в Газе, несмотря на давление властей Израиля

Лаерке: ООН останется в Газе, пока это будет возможно

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Hatem Khaled/Reuters

ООН расценивает действия Израиля в секторе Газа как одно из наиболее жестоких нападений на мирных жителей в современной истории и останется на этой территории, «пока это будет возможно с человеческой точки зрения». Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке.

По словам Лаерке, происходящее в отношении ООН в секторе Газа возмутительно, и «такое поведение [со стороны Израиля] не должно продолжаться».

«Никто в мире в современной истории не видел такого жестокого нападения на мирных жителей, какое мы наблюдаем в Газе», — заявил он.

17 августа сообщалось, что Израиль сократил гуманитарную зону в секторе Газа. В Управлении по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН заявили, что это затрагивает 170 тысяч человек. Новый порядок затронул гуманитарные объекты, включая востребованный в регионе склад Всемирной продовольственной программы.

Ранее генсек ООН призвал обеспечить в Газе гуманитарные паузы.

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