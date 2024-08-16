В ЕС могут рассмотреть введение санкций против членов правительства Израиля

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель намерен предложить руководству ЕС ввести санкции против ряда членов израильского правительства, а также против «пособников израильских поселенцев» на Западном берегу. С соответствующим заявлением он выступил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я подтверждаю мое намерение выступить с предложением о санкциях ЕС против пособников израильских поселенцев, включая некоторых членов правительства Израиля», - подчеркнул он.

По словам главы европейской дипломатии, в течение долгого времени безнаказанно израильские поселенцы на Западном берегу стремятся разжечь насилие в регионе, тем самым ставя под угрозу шансы на урегулирование палестино-израильского конфликта.

Боррель в этой связи призвал членов правительства Израиля прекратить противоправные действия в регионе.

15 августа в катарской столице Дохе стартовал очередной раунд переговоров по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

По данным журналистов, текущий тур переговоров проходит с участием представителей от США, Катара, Египта и Израиля. Делегация от палестинского движения ХАМАС отказалась принимать участие во встрече. Ее представитель заявил SNA, что движение не собирается пересматривать ранее согласованные условия.

Ранее Эрдоган призвал исламские страны поспособствовать прекращению огня в Газе.