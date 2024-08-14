Эрдоган заявил о необходимости участия исламский стран для прекращения огня в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что международное сообщество, прежде всего страны исламского мира, должны активизировать усилия для обеспечения немедленного прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом Эрдоган подчеркнул, что Турция будет продолжать добиваться того, чтобы остановить Израиль.

Президент Турции добавил, что исламские государства также должны обеспечить бесперебойную поставку гуманитарной помощи палестинцам.

Накануне стало известно, что палестинское радикальное движение ХАМАС не будет принимать участия в консультациях о перемирии в секторе Газа, которые должны пройти 15 августа в Катаре или Египте. Об этом сообщил представитель ХАМАС в Ливане Ахмад Абдул Хади. По его словам, хотя движение в целом не против проведения переговоров о прекращении огня, они сейчас невозможны, так как, по его словам, Биньямин Нетаньяху не заинтересован в достижении соглашения о перемирии.

Ранее сообщалось, что Иран не направит своих наблюдателей на предстоящие мирные переговоры по сектору Газа.