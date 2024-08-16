Бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, который известен также как Ким Дотком, обвинил Украину, Израиль и ЦРУ в целенаправленных спам-атаках, направленных против его публикаций в соцсети X (бывшая Twitter). Об этом сам бизнесмен сообщил на своей странице в упомянутой соцсети.

«Они (ЦРУ, Украина и Израиль. – Прим. ред.) спамят в ответах на мои публикации, чтобы отпраздновать решение об экстрадиции», — подчеркнул он.

По словам Доткома, именно они курируют три крупнейшие бот-сети в рамках платформы X. Соответствующая предполагаемая политика со стороны Украины, Израиля и ЦРУ, отметил бизнесмен, говорит о том, что его посты «раздражают» упомянутые страны и организации.

До этого сообщалось, что власти Новой Зеландии приняли решение об экстрадиции в США Доткома.

Отмечалось, что это решение бизнесмен может обжаловать, он планирует воспользоваться этой возможностью.

Дотком известен своими резонансными заявлениями, среди которых — призыв к мировому сообществу благодарить президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за сдержанную реакцию в ответ на провокационные действия США на мировой арене.

Ранее Дотком заявил о победе России над Украиной и НАТО.