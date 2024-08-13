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Немецкий бизнесмен заявил о победе России над Украиной и НАТО

Бизнесмен Дотком: Россия доминирует над Украиной и НАТО

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над всем Североатлантическим альянсом. Об этом заявил немецкий бизнесмен и экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

По его словам, США загоняют себя в долговую яму, а весь Запад движется в экономическую пропасть.

«Ближний Восток пылает. Россия доминирует над Украиной и НАТО», — написал Дотком.

Предприниматель выразил уверенность, что объединение БРИКС покончит с гегемонией США.

«Марионетки США терпят поражение повсюду», — подчеркнул он.

Он добавил, что перед человечеством нависла угроза третьей мировой войны.

12 августа Дотком заявил, что правительства США, Евросоюза и стран НАТО поддерживают атаку ВСУ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). По его словам, президент Украины Владимир Зеленский показал свое «безумие», начав обстрелы ЗАЭС.

2 августа Дотком заявил, что новая финансовая система БРИКС вызовет неизбежное экономическое разрушение США.

Ранее Дотком оценил положение Зеленского одной фразой.

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