Назван самый точный маркер риска сердечно-сосудистых заболеваний

Уровень С-реактивного белка (СРБ), отражающий хроническое воспаление в организме, может точнее предсказывать риск инфаркта и инсульта, чем показатели холестерина. Об этом изданию The Conversation (ТC) рассказала Мэри Дж. Скурбутакос, адъюнкт-профессор кафедры семейной и общественной медицины Медицинского центра Макона (США).

Эксперт напомнила, что на протяжении десятилетий оценка сердечно-сосудистого риска в основном опиралась на уровень холестерина в крови. Однако за последние двадцать лет накопилось все больше данных, показывающих, что ключевую роль в развитии болезней сердца играет хроническое воспаление.

Его надежным биомаркером считается С-реактивный белок, который вырабатывается печенью в ответ на инфекции, повреждение тканей, аутоиммунные процессы, ожирение и диабет.

«СРБ легко измеряется при обычном анализе крови. Низкие значения — менее 1 мг/дл — указывают на минимальное воспаление и низкий сердечно-сосудистый риск, тогда как уровни выше 3 мг/дл связаны с заметно повышенной вероятностью инфаркта и инсульта. По оценкам, повышенный С-реактивный белок обнаруживается примерно у половины взрослых жителей США», — уточнила Скурбутакос.

Ученая отметила: исследования показывают, что СРБ превосходит по прогностической точности как «плохой» холестерин ЛПНП, так и липопротеины. В ряде научных работ его прогностическая ценность сопоставима с артериальным давлением.

«Это связано с тем, что воспаление участвует во всех стадиях атеросклероза: от повреждения стенки сосуда и притока иммунных клеток до роста жировой бляшки и ее разрыва с образованием тромба, перекрывающего кровоток и приводящего к инфаркту или инсульту», — объяснила ученая.

Авторы исследований отмечают, что уровень С-реактивного белка поддается коррекции. Физическая активность, контроль веса и питание с высоким содержанием бобовых, овощей, орехов, ягод, оливкового масла и зеленого чая ассоциируются со снижением воспаления и сердечно-сосудистого риска.

