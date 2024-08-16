Бизнесмен Дотком: в США знали о планах Украины напасть на Курскую область

По мнению бизнесмена и экс-владельца крупнейшего файлообменника Megaupload Кима Доткома, США были осведомлены о планах Украины атаковать Курскую область. Об этом он высказался в социальной сети X.

В своем посте он написал, что Вашингтон решил дистанцироваться от этой операции из-за значительных потерь, понесенных украинскими вооруженными силами.

«Что их выдало? На сегодняшнем брифинге в Пентагоне представители правительства США заявили, что не были уведомлены о вторжении в Курскую область до его начала. Почему они лгут? Они понимали, что украинские солдаты обречены на поражение, и заранее дистанцировались от этого результата», — написал он.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные силы пытались зайти вглубь Курской области. ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии.

Ранее российские вертолетчики не дали пехоте ВСУ удержать позиции в Курской области.