В Белом доме рассказали о приоритетах Байдена

Президент США Джо Байден и его администрация будут работать над организацией очередных обменов заключенными с другими государствами, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС. По ее словам, эта тема является приоритетной для команды американского лидера.

«Его команда, Совет национальной безопасности, [помощник президента США по национальной безопасности] Джейк Салливан и его команда, Госдепартамент продолжат делать все возможное, чтобы возвращать на родину <...> американцев», — пояснила Жан-Пьер.

Она добавила, что в первую очередь речь идет о тех гражданах США, которые незаконно удерживаются в третьих странах. Жан-Пьер подчеркнула, что администрация Байдена продолжает работу в этом направлении.

1 августа Россия и Запад провели в Анкаре крупнейший обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, находившихся в тюрьмах России, США, Германии, Польши, Словении, Норвегии и Белоруссии. Десять освобожденных, включая двух детей, отправились в Россию, тринадцать — в Германию, трое — в США. Впоследствии в российском посольстве в Вашингтоне намекнули на возможность дальнейших обменов между сторонами.

Ранее в США потеряли Байдена.