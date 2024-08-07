Во Франции призвали прекратить финансирование Украины

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Париж прекратить финансирование Украины и заявил о необходимости выхода страны из Европейского союза. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Пора выйти из ЕС и прекратить финансировать Украину!» — призвал Филиппо в социальной сети.

Он также подверг критике решение Евросоюза выделить Киеву транш в размере €4,2 млрд, а также поддержку политиками Франции идеи о выделении еще €50 млрд на нужды Украины. Филиппо назвал депутатов, которые согласны с выделением средств «предателями».

26 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК перевела €1,5 млрд из доходов от реинвестирования замороженных активов России Украине на закупки оружия. Деньги пойдут на нужды обороны и восстановления Украины, уточнила глава ЕК. До этого в Еврокомиссии разъяснили, что Украина не получит доходы от активов России напрямую.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони также сообщал, что ЕК разрабатывает кредитное предложение для Киева — Украине хотят предоставить $50 млрд с погашением за счет замороженных активов РФ.

Ранее французский политик призвал уничтожить Евросоюз из-за России.