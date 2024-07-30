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Французский политик призвал уничтожить Евросоюз из-за России

Филиппо призвал уничтожить Евросоюз из-за воинственной политики в адрес России

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Vincent Isore/Global Look Press

Странам Европы нужно избавиться от Евросоюза из-за того, что он ведет агрессивную политику в адрес России и тех, кто призывает к мирным переговорам по Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте уничтожим Евросоюз!» — написал он.

По словам политика, воинственно настроенный Евросоюз осудил миротворческие усилия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые были направлены на урегулирование украинского конфликта дипломатическим путем.

27 июля Орбан заявил, что странам Евросоюза придется заплатить за военную авантюру, которую они затеяли на Украине. По его словам, после вероятной победы Трампа на выборах в США европейским политикам останется лишь «признать поражение» в этом вопросе.

До этого Орбан подчеркнул, что Евросоюз уже проиграл в украинском конфликте и в случае ослабления в нем роли США не сможет финансировать ни продолжение боевых действий, ни восстановление Украины, ни ее «текущее функционирование».

Ранее французский политик заявил, что вывел бы Францию из НАТО.

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