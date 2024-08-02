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Стало известно имя кандидата в президенты Молдавии от оппозиционного блока «Победа»

Блок «Победа» в Молдавии выдвинул кандидатом в президенты депутата Болю

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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавский оппозиционный блок «Победа» выдвинул в качестве кандидата на пост президента Молдавии одного из лидеров партии «Возрождение» Василия Болю. Об этом заявил глава блока «Победа», молдавский оппозиционный политик Илан Шор на пресс конференции в Кишиневе, его слова приводит ТАСС.

«Он (Василий Боля – прим. ред.) является кандидатом, которого поддержали все, и я уверен, что он будущий президент», — отметили там.

До этого Шор заявил, что власти Молдавии «продают» свою страну «почти даром». Так он прокомментировал продажу властями страны территории бывшего республиканского стадиона в центре столицы Молдавии для строительства здания посольства Соединенных Штатов.

Выборы президента Молдавии состоятся в октябре 2024 года.

Ранее в Молдавии сочли, что декларация о независимости создана для объединения с Румынией.

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