В Молдавии сочли, что декларация о независимости создана для объединения с Румынией

Декларация о независимости Молдавии на самом деле была создана для объединения государства с Румынией. С таким мнением в эфире телеканала TVR Moldova выступил экс-спикер парламента Молдавии, глава либеральной партии Михай Гимпу.

«Если прочесть декларацию, то видно, что она куда больше про объединение (с Румынией — прим. ред.)», — считает политик (цитата по ТАСС).

Гимпу напомнил, что в документе есть «заголовок про независимость», однако на самом деле текст декларации, по оценке экс-спикера парламента, указывает, «куда мы должны двигаться».

По его словам, намерение нынешних властей Молдавии вступить в Евросоюз также направлено на объединение государства с Румынией.

До этого глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что народ Молдавии восстанет, если власти под руководством президента Майи Санду примут решение об объединении с Румынией. Также Гуцул заявила, что Гагаузия обратится за помощью к Российской Федерации в случае, если руководство Молдавии решит объединиться с Румынией.

Ранее глава Гагаузии оценила будущее отношений Молдавии и России.