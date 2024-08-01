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Украинский политик заявил, что в Европе будет больше голосов против режима Зеленского

Медведчук заявил, что Украина усилит блокаду энергоресурсов из России

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РИА «Новости»

Киев усилит блокаду транзита энергоресурсов из России через территорию Украины, но в Европе голосов за мир будет становиться больше. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, слова которого передает ТАСС.

«Блокада транзита энергоносителей будет усиливаться, но сама эта блокада будет доводить Европу до нищеты, и этот процесс начался, именно он снижает популярность партии войны в Европе», — сказал он.

Медведчук добавил, что в связи с этим голосов против режима Владимира Зеленского в ЕС будет все больше.

До этого Медведчук заявил, что Дональд Трамп является более предпочтительным кандидатом на пост президента Соединенных Штатов, чем Камала Харрис, у него больше шансов повлиять на ситуацию вокруг Украины.

Также он сказал, что украинские «ястребы войны» вынашивают планы устранения президента России Владимира Путина.

Ранее СБУ заочно обвинила Медведчука в приватизации государственного нефтепровода.

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