Киев усилит блокаду транзита энергоресурсов из России через территорию Украины, но в Европе голосов за мир будет становиться больше. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, слова которого передает ТАСС.
«Блокада транзита энергоносителей будет усиливаться, но сама эта блокада будет доводить Европу до нищеты, и этот процесс начался, именно он снижает популярность партии войны в Европе», — сказал он.
Медведчук добавил, что в связи с этим голосов против режима Владимира Зеленского в ЕС будет все больше.
До этого Медведчук заявил, что Дональд Трамп является более предпочтительным кандидатом на пост президента Соединенных Штатов, чем Камала Харрис, у него больше шансов повлиять на ситуацию вокруг Украины.
Также он сказал, что украинские «ястребы войны» вынашивают планы устранения президента России Владимира Путина.
Ранее СБУ заочно обвинила Медведчука в приватизации государственного нефтепровода.