Киев усилит блокаду транзита энергоресурсов из России через территорию Украины, но в Европе голосов за мир будет становиться больше. Об этом заявил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, слова которого передает ТАСС.

«Блокада транзита энергоносителей будет усиливаться, но сама эта блокада будет доводить Европу до нищеты, и этот процесс начался, именно он снижает популярность партии войны в Европе», — сказал он.

Медведчук добавил, что в связи с этим голосов против режима Владимира Зеленского в ЕС будет все больше.

До этого Медведчук заявил, что Дональд Трамп является более предпочтительным кандидатом на пост президента Соединенных Штатов, чем Камала Харрис, у него больше шансов повлиять на ситуацию вокруг Украины.

Также он сказал, что украинские «ястребы войны» вынашивают планы устранения президента России Владимира Путина.

Ранее СБУ заочно обвинила Медведчука в приватизации государственного нефтепровода.