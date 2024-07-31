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Зеленский раскрыл, кто должен решать вопрос территориальной целостности Украины

Зеленский: судьбу территорий Украины должен решать ее народ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский народ должен решать судьбу территорий Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde, отвечая на вопрос о возможности проведения референдума о территориальных уступках России ради окончания конфликта.

«Вы должны понимать, что ни один вопрос, касающийся территориальной целостности Украины, не может быть решен одним президентом, или одним человеком, или всеми президентами мира без украинского народа. Это противоречит конституции Украины», — сказал он.

В среду Зеленский допустил возможность проведения на Украине референдума по передаче территорий России. При этом украинский лидер отметил, что не считает это хорошим решением, потому что переход под контроль России части Украины станет в каком-то смысле «победой» Москвы.

До этого издание «Страна» сообщило, ссылаясь на данные Киевского международного института социологии (КМИС), что за год на Украине втрое выросло число граждан, готовых отказаться от части территорий страны ради окончания боевых действий.

Ранее в США увидели изменение позиции украинцев по переговорам с Россией.

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