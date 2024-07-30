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Оппозиция призвала к продолжению протестов в Венесуэле

Лидер оппозиции Венесуэлы Мачадо призвала к продолжению протестов 30 июля

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Matias Delacroix/AP

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала несогласных с результатами президентских выборов в Венесуэле 30 июля продолжить протесты в стране. Об этом она написала на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Дорогие венесуэльцы, завтра мы встретимся; как организованная семья, демонстрирующая решимость, мы должны учитывать каждый голос и защищать правду», — написала она.

До этого член делегации наблюдателей Общественной палаты России на президентских выборах в Венесуэле Никита Анисимов заявил, что ситуация на улицах Каракаса, где жители вышли на протесты по итогам президентских выборов в Венесуэле, успокоилась с наступлением темного времени суток.

По словам Анисимова, протесты против результатов выборов в Венесуэле имели в Каракасе «очаговый характер». В основном митингующие собирались в центре столицы, около правительственных зданий.

Ранее Мадуро предупредил об угрозе цветной революции в Венесуэле.

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