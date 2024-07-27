Подрыв российских газопроводов «Северный поток» нанес разрушительный удар по Европе, а не России. Об этом заявил бывший член сената США и отставной полковник Ричард Блэк в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, Соединенные Штаты устроили взрывы на «Северных потоках», чтобы помочь Украине победить в конфликте.

«В итоге Россия не сильно пострадала, но это оказало разрушительное воздействие на экономику Европы, это ввергло Германию в рецессию», — сказал полковник.

Блэк выразил уверенность, что именно США совершили диверсию на российских газопроводах. Он назвал эти действия самым провокационным шагом, который когда-либо предпринимался в истории человечества.

27 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал «актом капитуляции» фактический отказ стран ЕС от расследования подрыва газопровода «Северный поток» в Балтийском море. Политик отметил, что «даже Германия не реагирует на теракт, совершенный против ее собственности, по-видимому, по указанию США». Он заключил, что европейская политика потеряла самостоятельность и полностью копирует поведение Демократической партии США.

Ранее власти Германии рассказали, что мешает раскрыть дело о подрыве «Северных потоков».