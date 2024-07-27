Путин рассказал об основах победы России

История отечества, традиции и гордость за свершения предков являются основой для победы, которая особенно нужна сейчас России. Об этом в интервью для документального фильма «Новый Херсонес» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Эту основу как раз и создает наша история, наши традиции и гордость за то, что было сделано нашими предками по укреплению отечества», - подчеркнул глава государства.

По словам Путина, России особенно в нынешний период развития страны нужна победа.

До этого Путин заявил о неотвратимости наказания для тех, кто пытается расколоть российское общество, запугать людей, сыграть на религиозных или национальных чувствах.

В видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия Путин обратил внимание, что в условиях СВО органы следствия решают особые и крайне ответственные задачи, в том числе эффективно действуют на освобождённых территориях. Глава государства отметил, что следователи иногда с риском для жизни тщательно фиксируют и собирают неопровержимые улики «преступлений неонацистов, карателей, их пособников, террористов и экстремистов».

Ранее в России разработали новую стратегию противодействия экстремизму.