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Путин рассказал об основах победы России

Путин: основой победы России является ее история и традиции

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

История отечества, традиции и гордость за свершения предков являются основой для победы, которая особенно нужна сейчас России. Об этом в интервью для документального фильма «Новый Херсонес» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Эту основу как раз и создает наша история, наши традиции и гордость за то, что было сделано нашими предками по укреплению отечества», - подчеркнул глава государства.

По словам Путина, России особенно в нынешний период развития страны нужна победа.

До этого Путин заявил о неотвратимости наказания для тех, кто пытается расколоть российское общество, запугать людей, сыграть на религиозных или национальных чувствах.

В видеообращении по случаю Дня сотрудника органов следствия Путин обратил внимание, что в условиях СВО органы следствия решают особые и крайне ответственные задачи, в том числе эффективно действуют на освобождённых территориях. Глава государства отметил, что следователи иногда с риском для жизни тщательно фиксируют и собирают неопровержимые улики «преступлений неонацистов, карателей, их пособников, террористов и экстремистов».

Ранее в России разработали новую стратегию противодействия экстремизму.

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