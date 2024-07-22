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В России разработали новую стратегию противодействия экстремизму

МВД подготовило новую стратегию противодействия экстремизму в России

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Министерство внутренних дел Российской Федерации подготовило новую стратегию противодействия экстремизму. Проект указа президента РФ Владимира Путина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу говорится, что дополнительно проведен анализ состояния и источников угроз экстремизма в России, сформулированы такие понятия, как «ксенофобия» и «русофобия», скорректированы термины «радикализм», «противодействие экстремизму» и «субъекты противодействия экстремизму».

Проект указа уделил особое внимание противодействию распространению идей радикального национализма и неонацизма в контексте проведения СВО и включения в состав страны новых территорий. Комплексом задач организационного и правового характера охватывается законодательная и правоохранительная деятельность и почти все направления государственной политики, в том числе, национальная, миграционная молодежная, культурная и информационная.

Значительную роль в противодействии экстремизму должны сыграть институты гражданского общества и образовательные организации.

Согласно проекту указа предыдущая стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 года утрачивает силу.

До этого в Пскове суд признал обращение американского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера в марте 2022 года к россиянам дискредитацией Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что власти заморозили более 200 млн руб. лиц, внесенных в перечень террористов.

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