В России разработали новую стратегию противодействия экстремизму

Министерство внутренних дел Российской Федерации подготовило новую стратегию противодействия экстремизму. Проект указа президента РФ Владимира Путина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу говорится, что дополнительно проведен анализ состояния и источников угроз экстремизма в России, сформулированы такие понятия, как «ксенофобия» и «русофобия», скорректированы термины «радикализм», «противодействие экстремизму» и «субъекты противодействия экстремизму».

Проект указа уделил особое внимание противодействию распространению идей радикального национализма и неонацизма в контексте проведения СВО и включения в состав страны новых территорий. Комплексом задач организационного и правового характера охватывается законодательная и правоохранительная деятельность и почти все направления государственной политики, в том числе, национальная, миграционная молодежная, культурная и информационная.

Значительную роль в противодействии экстремизму должны сыграть институты гражданского общества и образовательные организации.

Согласно проекту указа предыдущая стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 года утрачивает силу.

До этого в Пскове суд признал обращение американского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера в марте 2022 года к россиянам дискредитацией Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что власти заморозили более 200 млн руб. лиц, внесенных в перечень террористов.