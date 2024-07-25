Песков рассказал о подготовке визита Путина в Турцию

Подготовка визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Турцию идет активно, дата пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Активно, но дата пока неизвестна», — сказал представитель Кремля.

3 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане пригласил его приехать с визитом в республику «в самом скором времени». В ответ глава РФ заявил, что принимает приглашение Эрдогана и собирается посетить Турцию в ближайшее время.

В тот же день Песков заявлял, что нерешенные проблемы сохраняются в отношениях России и Турции, однако у руководства обеих стран есть политическая воля для их урегулирования.

Кроме того, 22 июля проправительственная турецкая газета Daily Sabah писала, что в августе в Москве может состояться встреча Эрдогана с президентом Сирии Башаром Асадом. По словам источников издания, Путин может выступить посредником в этих переговорах.

Ранее Эрдоган назвал Путина дорогим другом.