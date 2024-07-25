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Российский дипломат разъяснил смысл выпадов ФБР в адрес России

Посол Антонов: ФБР выпадами против России пытается оправдать свои провалы

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MFA Russia/Global Look Press

Заявления Федерального бюро расследований США (ФБР) о якобы возможном вмешательства России в американские выборы направлены на то, чтобы отвлечь внимание от собственной провальной деятельности. Об этом в Telegram-канале дипломатического представительства РФ в Вашингтоне сказал посол Анатолий Антонов.

Комментируя слова директора ФБР Кристофера Рэя об имеющихся у России намерениях повлиять на избирательные процессы в США, дипломат назвал их очередным желанием администрации США отвлечь внимание рядовых граждан от своих промахов и многочисленных внутренних противоречий американского общества.

Антонов категорически отверг обвинения в адрес Москвы, подчеркнув, что Россия никогда не вмешивалась в демократические процессы, всегда будет уважать выбор народа США.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на вероятность гражданского конфликта в США в связи с нынешним общественным расколом перед выборами президента.

Ранее США остановили диалог по вопросу возвращения российской дипсобственности.

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