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Иран недоволен закрытием исламских центров в Германии

Иранский МИД вызвал посла Германии из-за закрытия ряда исламских центров

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Shutterstock

Иранское министерство иностранных дел вызвало посла Германии Ханса-Удо Музеля из-за закрытия ряда исламских центров в стране. Об этом сообщает агентство Nour News.

«На фоне мер, принятых полицией Германии для закрытия ряда исламских центров, посол Германии Ханс-Удо Музель был вызван сегодня в МИД главой департамента Западной Европы», — сообщили в МИД исламской республики.

До этого посол Москвы в Тегеране Алексей Дедов заявил, что Западные страны не готовы к диалогу с Ираном для нормализации отношений.

В конце мая Франция, Великобритания и Германия разработали проект резолюции для МАГАТЭ с требованием ужесточить контроль над иранской ядерной программой. Документ предполагает возможность запросить у генерального директора агентства Рафаэля Гросси более детальный отчет о деятельности Тегерана в ядерной сфере по сравнению с теми докладами, которые предоставлялись до этого.

Ранее во Франции рассказали о планах вместе с США оказать давление на Иран.

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