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Стало известно мнение россиян о конфликте между РФ и НАТО

Опрос Mail: 46% россиян сочли, что между РФ и НАТО идет опосредованный конфликт

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Почти половина россиян (46%) считает, что опосредованный конфликт между Россией и НАТО уже идет. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди читателей проекта Новости Mail (результаты исследования есть у «Газеты.Ru»).

«Около половины читателей Новостей Mail придерживаются позиции, что опосредованный конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом уже разворачивается: 18% заявили, что такой конфликт определенно есть, а 28% — что скорее есть, чем нет», — говорится в результатах опроса.

Кроме того, треть россиян придерживается мнения, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО возможен. 16% опрошенных считают такое развитие событий определенно вероятным и 13% — скорее возможным.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

При этом маловероятным такой конфликт считают около 15% респондентов.

Сообщается, что большинство россиян (60%) следили за заявлениями США и Германии о планах разместить на территории ФРГ с 2026 года дальнобойное оружие. Наиболее популярными ответными мерами России на такие шаги Запада, по мнению опрошенных, может быть размещение ракет РФ у границ США (75%), модернизация ВПК (49%) и экономическое давление на ФРГ (30%).

Опрос проводился в период с 19 по 20 июля среди более 13 тысяч человек.

22 июля президент Сербии Александар Вучич заявил, что западные страны активно готовятся к прямому военному противостоянию с Россией.

Ранее Китай обвинил НАТО в превышении полномочий.

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