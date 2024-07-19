Китай обвинил НАТО в превышении полномочий

НАТО превышает свои полномочия, вмешиваясь в процесс развития взаимодействия РФ и КНР. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

«Вмешательство и нарушение альянсом китайско-российского сотрудничества под предлогом конфликта с Россией совершенно безосновательно», — подчеркнул Цзянь, отметив «стремление НАТО расширять свои полномочия».

Цзянь добавил, что отношения России и Китая строятся на принципе отказа от конфронтации и отсутствии направленности связей Москвы и Пекина против какой-либо третьей державы.

До этого Си Цзиньпин заявил, что Китаю и России необходимо и дальше укреплять всестороннее стратегическое сотрудничество и противостоять внешнему вмешательству.

Лидер КНР также отметил, что Россия и Китай должны сохранить дружеские отношения в нынешней непростой геополитической ситуации.

Ранее в Турции рассказали, как Россия и Китай создали «кошмар» для Запада.