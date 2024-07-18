В США заявили, что покушение на Трампа стало результатом ошибок служб безопасности

Покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа стало возможным в результате грубой ошибки служб безопасности, заявил экс-министр обороны США Марк Эспер. Об этом сообщает ТАСС.

Эспер, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, подчеркнул, что произошел сбой в обеспечении безопасности внешнего периметра. Бывший глава Пентагона назвал вопиющей ошибкой охранявших Трампа служб то, что стрельба была открыта на расстоянии менее 140 метров от трибуны.

До этого сообщалось, что специалисты американского Федерального бюро расследований (ФБР) нашли в кармане мужчины, совершившего покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, пульт от самодельных устройств, которые он хранил в своем автомобиле.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее генеральный инспектор МВБ США начал расследование покушения на Трампа.