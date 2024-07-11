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В России выразили сожаление в связи с участием Армении в саммите НАТО

Галузин: Россия сожалеет об участии Армении в саммите НАТО в Вашингтоне

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MFA Russia/Global Look Press

В России сожалеют об участии Армении в саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Дипломат напомнил, что Армения все еще остается членом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), выступает участником многочисленных двусторонних договоренностей в военной и военно-технической областях.

По мнению Галузина, вместо конструктивного подхода к обсуждению имеющихся у Армении озабоченностей там выбрали иной путь. Теперь в республике предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО или отдельными участниками альянса, особенно в части внедрения натовских стандартов, закупки вооружений или проведения совместных мероприятий боевой подготовки, отметил замглавы МИД РФ.

«Углубляя такими темпами сотрудничество с теми, чья цель – «стратегическое поражение» России, Ереван своими руками рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе в ущерб в том числе собственной безопасности», — заявил Галузин.

Он предположил, что в Ереване понимают, какие возможные издержки их могут ждать от подобных «неосмотрительных шагов».

Галузин обвинил Армению в том, что она пытается «усидеть на двух стульях».

9–11 июля в Вашингтоне проходила встреча стран — членов НАТО. Трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» было посвящено 75-й годовщине образования альянса. В саммите приняли участие лидеры 32 государств — членов блока, включая недавно вступивших в альянс Швецию и Финляндию.

В итоговой декларации НАТО объявило Россию «самой значительной» угрозой безопасности для альянса. Угроза, которую Россия якобы представляет для военного блока, сохранится в долгосрочной перспективе.

Ранее НАТО призвало мир не оказывать помощь России.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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