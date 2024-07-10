Политолог: самый жаркий период для Грузии в борьбе за суверенитет еще впереди

Давление на Грузию со стороны Запада будет только нарастать. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог, общественный деятель и предприниматель Леван Васадзе. По его словам, безнаказанно бороться за свой суверенитет у страны не получится.

«Да, сейчас период затишья, будет очень жарко осенью, когда будут парламентские выборы. Потому что Грузия, мы надеемся, продолжит курс на восстановление своего суверенитета и противодействия либеральной пропаганде, а в ответ получит попытки устроить цветную революцию и госпереворот всеми правдами и неправдами», — сказал Васадзе.

При этом он выразил надежду, что государство выдержит натиск со стороны глобалистов и продолжит суверенный курс.

9 июля в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что США намерены добиться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября.

Отмечалось, что ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений может сыграть президент Грузии Саломе Зурабишвили. Также в СВР сообщили, что американские «кураторы» уже дали команду оппозиции планировать протесты, приуроченные к выборам в парламент.

До этого Соединенные Штаты начали пересмотр всех программ своего сотрудничества с Грузией. Директор по европейским делам в Совете нацбезопасности Майкл Карпентер отметил, что с точки зрения перспектив евроатлантической интеграции в последние месяцы Тбилиси «двигается неправильным курсом».

Ранее в грузинском храме повесили российский флаг с гербом.