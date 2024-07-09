В США заявили о шансах Клинтон победить Трампа на выборах

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, если бы она участвовала в президентской гонке, могла бы победить бывшего американского президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Bendixen & Amandi, проведенного для газеты Politico.

«Харрис теперь опережает Трампа, 42 процента против 41 процента, показал опрос. А бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, кандидат в президенты США 2016 года, которую избиратели, обеспокоенные шансами Байдена, не обсуждают всерьез как кандидата, незначительно опережает Харрис», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает издание, опрос показал, что за Клинтон выразили готовность проголосовать 43%, а за бывшего президента США – 41%.

Дональд Трамп остается фаворитом президентской гонки в США, опережая Джо Байдена в рейтингах. Пока в окружении действующего главы государства ходят разговоры о сворачивании его кампании, Трамп обещает Америке серьезные перемены после своей победы. От политика ждут массовых депортаций, увольнений тысяч госслужащих, примирения России и Украины, а также угроз выйти из НАТО. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США признали, что Байден отрицает реальность.