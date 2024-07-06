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В США признали, что Байден отрицает реальность

WSJ: интервью Байдена ABC показало, что президент отрицает реальность

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Brian Snyder/Reuters

Интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC лишь усилило опасения относительно его способностей и перспектив его участив в президентской гонке, американский лидер «отрицает реальность». Об этом пишет газета Wall Street Journal.

«Интервью, которое было заявлено как возможность для Байдена развеять опасения своей партии относительно его способности к борьбе, похоже, только разжигает их», — говорится в сообщении издания.

Президент США в ходе интервью «отрицал реальность», добавляет газета, отмечая, что Байден вряд ли покинет президентскую гонку по собственному желанию.

«Демократ уперся, не желая терпеть критику со стороны своей партии или признавать, что он проигрывает гонку против Дональда Трампа», — отмечается в материале.

По оценке WSJ, Байден говорил тихо и выглядел огорченным на протяжении всего короткого интервью. При этом он много раз возвращался к перечислению достижений своей администрации, «отказываясь отвечать на вопросы о многочисленных свидетельствах его ухудшения ясности сознания».

До этого Байден выразил уверенность, что только он может противостоять президенту России Владимиру Путину.

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