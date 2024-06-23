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В Кремле рассказали о планах Путина на летний отдых

Песков заявил, что пока неясно, будет ли у Путина летний отпуск

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Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неизвестно, отправится ли глава государства Владимир Путин в летний отпуск. Его слова передает ТАСС.

«Пока неизвестно», — ответил представитель Кремля на вопрос, планируется ли отпуск президента летом.

Как и всем федеральным служащим, президенту РФ положен отпуск. Российский лидер обычно продолжает работать и летом, отметил Песков.

22 июня газета The New York Times (NYT) написала, что Путин разозлил американские власти своей поездкой в КНДР и Вьетнам. Встречу российского лидера с главой Северной Кореи Ким Чем Ыном политические аналитики издания назвали серьезным напоминанием об исторических военных связях сторон.

До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что визиты Путина в КНДР и во Вьетнам «посадили американцев в лужу», продемонстрировав провал политики диктата и санкций.

Ранее визит Путина в КНДР назвали посланием США.

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