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В Совфеде заявили, что вступление Украины в НАТО не соответствует интересам США

Сенатор Долгов: США не заинтересованы во вступлении Украины в НАТО

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Valentyn Ogirenko/Reuters

США демонстрируют двуличие, обещая Киеву вступление в НАТО, поскольку присоединение Украины к альянсу не соответствует интересам Вашингтона. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал сенатор Константин Долгов.

«США ставят перед собой задачу дать руководству и населению Украины ложную надежду. Они как бы подбадривают офис Зеленского для продолжения ведения боевых действий. Говорят, что людям надо еще немного потерпеть ради якобы лучшего будущего», — отметил Долгов.

Он напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг четко сказал, что вступление Украины в НАТО невозможно, пока ВСУ «не одержат победу над Россией».

До этого пресс-секретарь государственного департамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер заявил, что Украина в будущем вступит в Североатлантический альянс. Однако, когда это произойдет — он не уточнил.

Министр обороны США Ллойд Остин при этом подчеркивал, что не видит у стран-членов НАТО признаков желания и готовности к принятию в ряды организации новых стран «в ближайшем будущем».

Ранее Трамп пообещал, что не отправит военных США на Украину.

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