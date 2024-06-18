Мишустин назвал способы увеличить срок жизни до 81 года

Реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» позволит выполнить поручение президента России Владимира Путина и повысить продолжительность жизни в стране к 2030 году до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, слова которого передает Telegram-канал правительства.

Одна из целей — укрепление здоровья российских граждан и повышение их благополучия. Для этого идет разработка нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

По словам премьера, необходимо создавать условия, чтобы все могли жить активно и насыщенно как в городской, так и в сельской местности.

«Нам предстоит сократить разницу между регионами, чтобы не было отстающих, ориентироваться на лидеров», – заявил Мишустин.

29 февраля Путин во время послания Федеральному собранию объявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Он отметил, что особое внимание нужно уделить сельским территориям, регионам, где продолжительность жизни пока ниже, чем в среднем по России. На решение этих задач будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее ученые нашли причину разной продолжительности жизни женщин и мужчин.