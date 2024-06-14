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В МИД Японии заявили, что следят за подготовкой визита Путина в КНДР

МИД Японии: Токио внимательно следит за подготовкой поездки Путина в Пхеньян

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Vesa Moilanen/Reuters

Правительство Японии внимательно следит за ситуацией на Корейском полуострове, но не может как-либо комментировать готовящийся визит президента РФ Владимира Путина в КНДР. Об этом в ходе пресс-конференции заявила министр иностранных дел страны Ёко Камикава, передает ТАСС.

Во время мероприятия журналисты поинтересовались у нее, как Токио оценивает возможную поездку российского лидера в Пхеньян. Глава внешнеполитического ведомства отметила, что Япония работает над сбором и анализом данных об обстановке в КНДР, в том числе о подготовке визита Путина.

«Вместе с тем мы не можем комментировать эту информацию», — подчеркнула Камикава.

Она добавила, что за последнее время ситуация вокруг безопасности Японии заметно ухудшилась. В том числе на это повлияло якобы укрепление сотрудничества Москвы и Пхеньяна в военной сфере, пояснила министр иностранных дел.

30 мая заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Андрей Руденко заявил, что подготовка поездки главы государства в КНДР находится «на продвинутой» стадии. Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал журналистам раскрыть подробности о планируемом визите, когда настанет подходящее время.

Ранее в Кремле потребовали от западных стран не мешать РФ дружить с КНДР.

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