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В МИД РФ оценили призыв Гутерриша восстановить диалог между ядерными державами

Захарова: РФ никогда не отказывалась от диалога с другими ядерными державами

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Москва никогда не прекращала и не отказывалась от диалога с ядерными державами. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Таким образом она прокомментировала недавний призыв генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к возобновлению диалога между ядерными державами. По словам дипломата, призывать к этому российские власти бессмысленно, так как РФ не изъявляла желание прекращать сотрудничество.

«Мы всегда декларировали, что даже в самых сложных ситуациях есть место для диалога, и неоднократно проявляли подобный подход на практике. <...> Это (диалог с ядерными державами — «Газета.Ru») часть нашей внешнеполитической концепции», — подчеркнула Захарова.

В связи с этим представитель МИД РФ рекомендовала Гутерришу обратить внимание на те страны, которые намеренно отказывались от такого диалога и запрещали вести его другим государствам. В том числе речь идет о США.

7 июня генеральный секретарь ООН обратился к ядерным державам, призвав их возобновить диалог. Тогда же руководитель всемирной организации заявил, что мировому сообществу необходимо «отойти от ядерной пропасти».

Ранее в Кремле обвинили западные страны в провоцировании РФ на ядерную эскалацию.

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