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Президент Египта поручил Мадбули сформировать новый кабмин

Президент Египта поручил Мадбули сформировать новое правительство

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Unsplash

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси поручил председателю правительства Мустафе Мадбули сформировать новый кабмин. Об этом сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми, передает ТАСС.

«Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял у себя премьер-министра страны Мустафу Мадбули, который представил главе государства прошение действующего правительства об отставке», — сообщил Фахми.

Отмечается, что сроки формирования нового кабинета министра Египта пока не сообщаются.

До этого сообщалось, что государственным и частным сектором в Египте обсуждается возможность проведения расчетов с Россией в национальных валютах.

Также президент России Владимир Путин заявил, что более 90% расчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах. По словам российского лидера, объем взаимной торговли вырос с $45 млрд до $89 млрд.

Ранее в США предупредили банки Европы о серьезных рисках из-за России.

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