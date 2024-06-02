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В Совфеде отреагировали на слова Зеленского, назвавшего Китай инструментом Путина

Сенатор Джабаров ответил Зеленскому, назвавшему КНР инструментом в руках Путина

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Нина Зотина/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что Китай якобы является инструментом в руках Владимира Путина из-за отказа посещать саммит в Швейцарии. В своем Telegram-канале Джабаров заявил, что сам Зеленский представляет инструмент в руках США.

Сенатор поинтересовался у «нелегитимного президента Украины», не является ли он инструментом Соединенных Штатов и стран Запада в попытке «уничтожить Россию».

«Ответ на поверхности: является. Не только инструментом, но и марионеткой, готовой пожертвовать своим народом во исполнение задач «Вашингтонского обкома» по нанесению России стратегического поражения», — написал Джабаров.

До этого Владимир Зеленский раскритиковал Китай, который отказался участвовать в украинском «саммите мира» в Швейцарии. По словам украинского лидера, Китай является инструментом в руках президента России Владимира Путина.

«Китай работает над тем, чтобы другие страны не приезжали на саммит мира. Можно не помогать Украине и цивилизованному миру окончить войну. Но мне кажется, срывать саммит мира, делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали туда – это точно не приближает мир. И это не только поддержка России, это фактически поддержка войны», — заявил Зеленский.

Ранее стали известны дальнейшие планы Байдена по конфликту на Украине.

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