Президент Соединенных Штатов Джо Байден планирует заморозить конфликт на Украине перед предстоящими выборами главы государства. Как пишет The American Conservative, в Белом доме не хотят, чтобы ситуация выглядела, будто бы Вашингтон привел Киев к поражению.

«Администрация Байдена просто хочет сохранить все как есть до следующих выборов, когда либо Украина станет проблемой Трампа, либо они снова подумают о возможности мирного урегулирования конфликта», — говорится в тексте.

Как следует из материала, в связи с этим США вынуждены предотвратить распад Украины, в то же время, не допустив роста эскалации, чтобы избежать резких действий со стороны России. Как пишет American Conservative, Киев становится все слабее, а давление со стороны Москвы продолжает расти.

До этого старший научный сотрудник Центра Стимсона Эмма Эшфорд в журнале Foreign Policy писала, что Россия обладает крайне широким арсеналом средств для эффективного ответа на попытки эскалации конфликта на Украине со стороны Запада. Она отметила, что Западу не стоит надеяться на безнаказанность при попытках эскалировать конфликт на Украине. Это касается и таких мер, как одобрение ударов по России западным оружием.

Ранее кандидат в президенты США назвал безумием войну против РФ.