Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ле Пен предупредила о последствиях ударов французским оружием по России

Ле Пен заявила, что президент Макрон втягивает Францию в войну с Россией

close
100%
Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что решение Эммануэля Макрона разрешить использовать французское оружие для ударов по территории России является очередным шагом к втягиванию Парижа в войну с Москвой. Ее слова приводит France Info.

«После заявлений Макрона об отправке военных, это объявление [о разрешении на удары по России] станет дополнительным шагом к подпитыванию этого конфликта. Мне начинает казаться, что Макрон хочет, чтобы Франция приняла полноценное участие в этой войне», — сказала Ле Пен.

По ее словам, подобное развитие событий создает опасность для простых французов и территориальной целостности страны.

Политик подчеркнула, что поддерживает поставки оборонительных вооружений Киеву, однако выступает против его использования за пределами Украины, поскольку это приближает новую мировую войну.

По мнению Ле Пен, конфликт Москвы и Киева не может быть решен на поле боя, поэтому следует искать пути к началу мирных переговоров. Она выразила сожаление, что Франция этого не делает.

До этого Ле Пен заявила, что президент Эммануэль Макрон регулярно затрагивает тему отправки войск Запада на территорию Украины «ради собственного эго» и улучшения имиджа.

Ранее еще одна европейская страна поддержала право Украины бить по России западным оружием.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами