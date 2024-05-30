Ле Пен предупредила о последствиях ударов французским оружием по России

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что решение Эммануэля Макрона разрешить использовать французское оружие для ударов по территории России является очередным шагом к втягиванию Парижа в войну с Москвой. Ее слова приводит France Info.

«После заявлений Макрона об отправке военных, это объявление [о разрешении на удары по России] станет дополнительным шагом к подпитыванию этого конфликта. Мне начинает казаться, что Макрон хочет, чтобы Франция приняла полноценное участие в этой войне», — сказала Ле Пен.

По ее словам, подобное развитие событий создает опасность для простых французов и территориальной целостности страны.

Политик подчеркнула, что поддерживает поставки оборонительных вооружений Киеву, однако выступает против его использования за пределами Украины, поскольку это приближает новую мировую войну.

По мнению Ле Пен, конфликт Москвы и Киева не может быть решен на поле боя, поэтому следует искать пути к началу мирных переговоров. Она выразила сожаление, что Франция этого не делает.

До этого Ле Пен заявила, что президент Эммануэль Макрон регулярно затрагивает тему отправки войск Запада на территорию Украины «ради собственного эго» и улучшения имиджа.

Ранее еще одна европейская страна поддержала право Украины бить по России западным оружием.